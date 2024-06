Da domani a Champlas du Col la provinciale 23 del Sestriere torna transitabile (a senso unico alternato)

Sulla Strada Provinciale 23 del Sestriere a Champlas du Col, concluse la rettifica della livelletta stradale e la stesa della nuova pavimentazione, a partire dalle 18 di domani, sabato 29 giugno, è prevista la riapertura al traffico dal Km 95+500 al Km 95+850 a senso unico alternato regolato da un semaforo e/o da movieri.

Nel tratto stradale in questione saranno in vigore il limite di velocità di 30 km orari, il divieto di sorpasso e di sosta. Sino al 31 luglio saranno possibili brevi interruzioni della circolazione per il carico e scarico di materiali, poiché le lavorazioni in cantiere proseguiranno, ad eccezione dei periodi in cui si svolgeranno manifestazioni sportive.

Martedì 2 luglio , durante le ore in cui la Provinciale 23 sarà chiusa al transito per il passaggio del Tour de France , il semaforo che regola il senso unico alternato sarà disattivato e sarà presente sul posto guardianìa con personale della ditta appaltatrice, per la gestione di eventuali criticità.

Anche in vista della disputa della corsa automobilistica in salita Cesana-Sestriere valida per il campionato europeo ed italiano della montagna, a partire dalle 8 d i venerdì 5 luglio l’impianto semaforico non sarà attivo . Nel pomeriggio di venerdì 5 luglio in piazzale Giovanni Agnelli a Sestriere si svolgeranno le verifiche sportive e quelle tecniche. Le prove ufficiali inizieranno alle 13 di sabato 6 , naturalmente con la Provinciale 23 chiusa al traffico locale e turistico da Sestriere a Cesana .

Già in mattinata, però, la strada sarà chiusa per la prima parata di auto storiche Cesana-Sestriere Experience. La partenza della prima vettura della “Experience” è stata anticipata al le 1 0 , 30 di sabato 6 , mentre il parco arrivi temporaneo sarà in piazzale Giovanni Agnelli. Sempre con la Provinciale 23 chiusa da Sestriere a Cesana, una seconda sfilata della Cesana-Sestriere Experience è in programma domenica 7 luglio a partire dalle 9 .