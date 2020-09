Dora Vanchiglia, aggredisce un uomo a colpi di bottiglia: arrestato

Martedì sera, mentre gli agenti del commissariato di polizia Dora Vanchiglia erano impegnati in un controllo vicino al ponte Carpanini, una persona con il volto insanguinato si è fermata proprio di fronte a loro e ha chiesto aiuto.

L'uomo, un cittadino turco, ha raccontato ai poliziotti di essere stato aggredito, senza una ragione, prima con un pugno al volto e poi con una bottigliata alla nuca. Ha poi raccontato che l'autore del gesto era un altro cittadino straniero e che tutto era accaduto alla fermata Gtt della linea 4 in corso Giulio Cesare angolo Lungo Dora Firenze.

Raccolta la descrizione dell'aggressore, i poliziotti si sono precipitati sul luogo indicato, dove effettivamente hanno trovato l'aggressore. Questo, con gli abiti sporchi di sangue, alla vista dei poliziotti ha subito assunto un atteggiamento aggressivo, che però non ha impedito agli agenti di fermarlo.

Il reo, un cittadino nigeriano di 27 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. La vittima, invece, trasportata in ospedale è stata giudicata guaribile in 30 giorni per la frattura del setto nasale riportata e per le ferite lacero contuse.