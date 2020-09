Bodypainting protagonista oggi a Bardonecchia

L’Associazione Turistica Pro Loco Bardonecchia, in collaborazione con Italian Body Painting Festival e Bodypainting’s Friends, nell’ambito del suo ricco calendario di eventi estivi, organizza nella giornata di oggi, sabato 5 settembre, il “1st Bodypainting Contest”, aperto a tutti gli artisti interessati all'arte del bodypainting, categoria Body Painting Tecnica Mista, a tema SempliceMENTE, durante il quale i partecipanti esibiranno il corpo dipinto delle modelle e dei modelli con sullo sfondo le vie centrali del paese. In caso di mal tempo la manifestazione si svolgerà presso il Palazzo delle Feste con accesso gratuito, nel rispetto delle norme anti COVID 19.

Per iscrizioni, che si chiudono domenica 30 agosto, informazioni e regolamento E-mail: fra.cavicchio@gmail.com.

Programma:

Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 sarà possibile ammirare gli artisti all’opera lungo Via Medail;

Dalle 16.00 alle 17.00 la giuria analizzerà i lavori fatti e verrà svolto lo shooting fotografico;

Dalle 17.00 alle 18.00 presentazione dei lavori, sfilata e premiazioni in piazza Alcide de Gasperi

“A Bardonecchia abbiamo deciso di far tornare protagonista il centro del paese – dice Carola Vajo, presidente della Pro Loco Bardonecchia - grazie ad artisti provenienti da tutta Italia, che ospiti nei gazebi biancorossi dei commercianti, metteranno in scena i loro capolavori in un appuntamento imperdibile! Le tele umane si completeranno piano piano nel corso della giornata colorando il centro del paese. Un contest tutto nostro dal sapore innovativo”.