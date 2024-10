Alpignano, frontale auto-moto: in gravi condizioni una ragazza di 18 anni

Tragedia sfiorata ad Alpignano dove ieri, lunedì 18 ottobre, in via Caselette si è verificato un tremendo frontale auto-moto: a pagare le conseguenze peggiori una ragazza poco più che maggiorenne di Borgone di Susa, ricoverata al Cto in gravi condizioni, dopo essere stata portata inizialmente all'ospedale di Rivoli.

La giovane è sveglia, ha un lieve trauma cranico ma ha subito un grave trauma addominale, a livello del fegato: per il momento la prognosi resta riservata.

Stava viaggiando a bordo della sua moto Aprilia 250 in direzione di casa quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro una Lancia Ypsilon guidata da un'italiana di 37 anni rimasta illesa. Poi la corsa in ospedale, prima a Rivoli e poi a Torino.