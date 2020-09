Asti, auto finisce in un fosso per evitare un cinghiale, lievi lesioni per l'automobilista torinese

Nelle prime ore di questa mattina si è verificato un incidente stradale che, nell'astigiano, ha coinvolto un automobilista torinese.

Erano circa le 7 quando, sulla SP 22, tra Tonco e Castell’Alfero, all’altezza del km 12 in direzione Asti, una Fiat Grande Punto è uscita di strada finendo in un fossato a lato della strada. L’automobilista coinvolto –un uomo residente nel torinese, che fortunatamente ha riportato soltanto lievi lesioni – ha poi spiegato di aver perso il controllo del mezzo per evitare un cinghiale.