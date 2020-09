Eros Pessina, vicepresidente AISES Roma: "Maggiori risorse alla viabilità locale"

La Ministra De Micheli, in videoconferenza con Aises e Finco, ha promesso un’ampia dotazione per le infrastrutture e messa a norma delle dotazioni di sicurezza della viabilità locale italiana. Aises ha anche richiesto un’attenzione particolare legata all’entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 del D.Lgs 35/11 riguardante le ispezioni ministeriali anche sulle tratte di strade locali.

Eros Pessina, imprenditore, Vicepresidente Aises (Associazione Italiana Segnaletica e Sicurezza) con sede in Roma, nonché Coordinatore UNI e Componente del Comitato di Indirizzo e Garanzia di ACCREDIA, sta conducendo una battaglia, insieme alla Presidente Gherardi, al fine di sensibilizzare il MIT alla necessità di predisporre un’ampia disponibilità economica per mettere a norma le infrastrutture e le dotazioni di sicurezza sulla viabilità locale di tutta Italia. Pessina teme un rinvio della normativa riguardante le ispezioni sulla viabilità locale e per questo Aises ha sollecitato il Ministero su tale problematica.

Pessina, oltre alla sua attività istituzionale in Aises e Accredia, sta lavorando in UNI come Coordinatore per realizzare una nuova norma tecnica relativa ai capitolati sulla segnaletica stradale.