Dopo il caso Povia e le polemiche, inaugurata a Nichelino la festa di San Matteo

Preceduta dalle polemiche sul caso Povia, dopo la decisione del sindaco Giampiero Tolardo di escludere il cantante dalla giura del talent del 20 settembre per le sue posizioni no vax e antiabortiste, a Nichelino è stata inaugurata nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 12 settembre, l'edizione 2024 della festa di San Matteo.

Dopo l'inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale Puccini, ecco il taglio del nastro ed il via libera per accedere ai vari stand, con la Maratona della Danza e dello Sport primo evento in programma. La novità di questa edizione è il ritorno dopo dieci anni nella centralissima piazza Di Vittorio. Come ha ricordato l'assessore ai grandi eventi Giorgia Ruggiero "grande spazio alle associazioni, cuore pulsante della nostra città, nella prima settimana, poi la prossima toccherà agli spettacoli e agli eventi".

Stupinigi e Nichelino nel piatto

In mezzo ai tanti stand della fiera uno ha un posto di riguardo, quello che mette "Stupinigi e Nichelino nel piatto". San Matteo è infatti l'occasione di lanciare la pasta fatta con la farina della filiera di Stupinigi e il basilico di Nichelino, preparata da Associazione S. Matteo Onlus: "Promuoviamo le nostre eccellenze, questo è un primo passo per fare qualcosa di importante per il territorio", ha detto il sindaco Tolardo, testimonial d'eccezione assieme a Giorgia Ruggiero, che non ha voluto più tornare sulla vicenda legata Giuseppe Povia.

Per 12 giorni la città rende onore al suo santo patrono con musica, divertimento, spettacoli, celebrazioni religiose, ma anche momenti dedicati alla moda, agli animali ed eventi sportivi. Il clou è in piazza Di Vittorio, di fronte al Municipio, dopo che per anni la manifestazione era stata organizzata in piazza Polesani del Mondo. Qui viene ospitata la “Festa di San Matteo”: mercoledì e giovedì dalle 18 alle 23.30, il venerdì fino a mezzanotte, il sabato orario prolungato dalle 15 alle 24, mentre la domenica si andrà avanti dalle 10 alle 23.30.

Il programma completo

Festival delle associazioni

12-15 settembre 2024 – Piazza Di Vittorio – Ingresso libero

Piazza dei Sapori: operatori food con la presenza di alcuni tra i più importanti birrifici artigianali del Piemonte.

Maratona della Musica, della Danza e dello Sport – “vetrina” delle associazioni sportive e culturali: kermesse di musica, danza, arti varie, esibizioni sportive su palco.

Le associazioni sportive, culturali e di volontariato operanti sul territorio festeggiano la loro storia, le iniziative e promuovono la nuova stagione 2024/2025 presso un’apposita area espositiva.

Venerdì 13 settembre ore 18.00 Maratona della Musica

ore 22.00 ORO NERO tribute band Ligabue

Sabato 14 settembre ore 15.00 Maratona della Danza e dello Sport (teen + senior)

Domenica 15 settembre ore 10.00 Maratona della Danza e dello Sport (junior + teen)

MUSIC & FUN

18-22 settembre 2024 – Piazza Di Vittorio – Ingresso libero

Piazza dei Sapori

Area spettacoli

Presenta Mauro Forcina

Mercoledì 18 settembre

ore 18.30 BALLI DI GRUPPO & LISCIO. Serata musicale e danzante con balli di gruppo.

ore 21.30 Liscio con SONIA DE CASTELLI.

Giovedì 19 settembre

ore 18.00 NICHELINO YOUTH PRIDE.

Losta e Diego, Dennyfresh, Extra z & Real Cash, Seven j e Krazy, 4Sava, Emadoor, Nuvola records Esskey, Drewmars, Southside Ciccio, Nicholas Batta, Psycho, Saintpaul, Ditablack city, Cana.

Special guest DISS GACHA. In apertura 10042, Stewie.

Venerdì 20 settembre

ore 20.00 PASSERELLA PER LA VITA in occasione del GO DAY (Giornata Mondiale della prevenzione dei Tumori Ginecologici). Sfilata di moda a cura di ACTO Piemonte.

L’evento mira a sensibilizzare la cittadinanza al progetto di lotta contro i tumori ginecologici e sviluppare servizi per il miglioramento della qualità di vita delle pazienti oncologiche.

ore 21.00 DAVIDE D’URSO

ore 22.00 NICHELINO’S TALENT IV edizione – A cura di Trinitube TV e Radio Alfa, serata talent con proposte emergenti. In giuria: Enrico Beruschi, Margherita Fumero, Aldo Valente, Franco Branco DJ.

Sabato 21 settembre

ore 20.00 IMA, concerto di musica tradizionale sarda coniugata con ritmi moderni.

ore 21.00 FRANCO BRANCO, DJ del mare.

ore 21.00 DANCE TO DANCE. Serata dedicata alla musica dance dagli anni ‘70 ’80 e ’90, con una tra le più popolari “party band” del Piemonte, i DISCOMANIA.

Domenica 22 settembre

ore 12.30 Laboratori di pizzica e tamburelli con i MELANNURCA

ore 14.00 MELANNURCA in concerto

ore 17.00 DOG PRIDE, sfilata canina a cura di ENPA (Chieri). Per iscrizioni inviare mail a: enpachieri@gmail.com entro il 20/09/2024, oppure sul posto il giorno dell’evento (dalle ore 16.00). Contributo per la partecipazione € 3,00.

ore 21.00 GRAN GALÀ DELLA MODA a cura di Elia Tarantino

ore 22.00 VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90, il live show anni ‘90 più grande d’Italia

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Domenica 22 settembre

ore 10.45 Processione con la statua di San Matteo, dalla Chiesa Antica alla Chiesa Grande SS. Trinità

ore 11.15 Chiesa Grande SS. Trinità, celebrazione S. Messa.

LUNA PARK

Dal 13 al 24 settembre

In piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa e via I Maggio. Tutti i giorni 15.30-19.00 e 21.00-24.00, sabati e domeniche 10.00-12.30 e 14.00-24.00.

Lunedì 23 settembre

22.15 SPETTACOLO PIROMUSICALE offerto dagli esercenti del Luna Park.

EVENTI IN CITTÀ

Domenica 15 settembre 2024 “FESTA DELLO SPORT” – Dalle 14.00 alle 18.30 – Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona)

Giornata dedicata allo sport all’insegna della salute e del benessere. Lungo la centrale Via Torino le associazioni sportive del territorio presenteranno le proprie attività, i corsi, offrendo a tutti la possibilità di provare liberamente.

Inoltre, ci saranno stand commerciali con attrezzature e abbigliamento sportivo e di promozione della salute.

Domenica 22 settembre 2024 “FESTA DI FINE ESTATE” – Dalle 10.00 alle 19.30 – Via Torino (da Via M. D’Azeglio a Piazza Camandona)

Stand regionali, con vendita di prodotti tipici e degustazioni a pagamento. Mercatino artigianale e hobbistico. Animazioni per bambini.

Sabato 21 e domenica 22 settembre “4 passi nella storia di Nichelino”

Ore 15.30 (prima partenza) e ore 16.00 (seconda partenza).

A cura del Gruppo Officine della Memoria, partecipazione aperta a tutti. Ritrovo davanti alla Chiesa Antica SS. Trinità.

MEMORIAL AMICI DI IVANO – XIII edizione

Da mercoledì 11 a sabato 14 settembre presso l’oratorio “Alex Tamburello” – Parrocchia Madonna della Fiducia, torneo amatoriale di calcio a 5, pallavolo misto e basket.

Per info e iscrizioni: 3394776737 – 3928304099 – 3395402057.

Tutto il ricavato sarà devoluto alle famiglie bisognose del quartiere, ai progetti della parrocchia, all’associazione TEATRAZIONE e all’associazione CI SONO ANCH’IO!

CHE PINSATA!

Mercoledì 18 settembre ore 18.30 – 21.30 apericena pinsa e bibita € 10,00 con quizzone interattivo a cura del Comitato Presepe Vivente presso Open Factory via del Castello, 15. Consigliata prenotazione allo 011.4174908

“La vita al tempo del Confine: storie e trasformazioni del torinese”

Giovedì 19 settembre alle 18.00 in Sala Mattei (piazza Di Vittorio, 1).

Relatori: Prof. Luca Davico, Prof. Mauro Minola, Ottavio Zetta, e Fabrizio Coniglio.

Il Prof. Luca Davico, sociologo e ricercatore al Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio (Politecnico e Università di Torino), è responsabile del progetto Immagini del cambiamento.

Fabrizio Coniglio, il Prof. Mauro Minola e Ottavio Zetta fanno parte dell’Associazione Monte Chaberton che si occupa dello studio e ricerca delle fortificazioni alpine, in particolare di quella del Monte Chaberton, per diverso tempo la più alta fortificazione del mondo con i suoi 3130 m di altitudine.

MERCATO

Sabato 14 e 21 settembre

Dalle 8.00-14.00 il mercato del sabato (piazza Dalla Chiesa) sarà spostato su via Torino (tratto da via M. D’Azeglio a via XXV Aprile), in piazza Di Vittorio, in via Paesana, via Superga e piazza S. Quirico.