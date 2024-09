Efficienza energetica: a Torino al via l'anno scolastico per oltre 3mila studenti in scuole riqualificate

Le scuole riqualificate

Le scuole riqualificate includono I'Istituto Comprensivo Leone-Sinigaglia (corso Sebastopoli 258-260), la scuola secondaria di I grado Peyron (via Valenza 71), la scuola secondaria di I grado Modigliani (via Collino 4), gli istituti Perotti e Toscanini (via Tofane 22 e 28), l'Istituto Comprensivo "Vivaldi-Murialdo" (via Casteldelfino 24-30), la scuola secondaria di I grado Nosengo (via Destefanis 20), la scuola secondaria di I grado Aleramo (via Gubbio 47) e la scuola secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo Umberto Saba (via Lorenzini 4).