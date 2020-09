La Sacra di San Michele protagonista del Festival Stelle delle Valli

Nel breve ma significativo calendario del 2020 del Festival di musica "Stelle delle Valli" la Sacra di San Michele è nuovamente protagonista.

La Sacra è stata definita, dagli organizzatori della manifestazione "Emblema della rassegna di concerti". Inoltre, l'immagine dell'edificio religioso, realizzata appositamente per questa edizione del Festival, capeggia al centro dell'opera pittorica di stampo surrealista dell'artista Andrea Berlinghieri. Una Sacra tra le nuvole, attorniata da draghi che suonano strumenti musicali, brilla di luce propria e proietta una luminosa luna piena nel cielo, svelando le montagne che la circondano. Un Festival che si sarebbe arricchito di date e luoghi ma in funzione delle normative anti Coronavirus si è dovuto rimodulare.

Lascerà comunque un segno importante sul territorio tra musica di qualità e grandi protagonisti. Durante la conferenza Stampa di presentazione dell'evento, svolta presso la sede dell'Unione Montana Val Sangone a Giaveno, il rettore don Claudio Papa ha spiegato il perché dell'adesione della Sacra. "Ospitiamo per il terzo anno il festival Stelle delle Valli convinti sia una manifestazione di qualità. E' in sintonia con il nostro pensiero e la nostra visione. Certamente quest'anno non potremo offrire la stessa accoglienza degli scorsi anni. I posti saranno limitati a circa 150 contro i più di 300 abituali. Riteniamo comunque che gli sforzi degli organizzatori vadano premiati con la presenza della Sacra di San Michele nel calendario".

L'appuntamento è per il 26 settembre. Ci sarà il concerto dell'Orchestra Bartolomeo Bruni accompagnata dall'associazione Corale I Polifonici del Marchesato. Presenti Emilio Marcucci e Fulvio Oberto.