La Città elabora un piano per la ripresa in sicurezza di eventi culturali ed esercizi commerciali

La Città di Torino ha elaborato la riorganizzazione degli spazi pubblici (in relazione alla Fase 2 dell'emergenza Covid19) per consentire agli esercizi commerciali alle associazioni culturali che organizzano eventi, di poter riprendere le attività in sicurezza.

Gli spettacoli dal vivo (concerti, mostre d'arte, iniziative di letture e teatrali) costituiscono, per l'Amministrazione, una delle priorità da sostenere. Queste le premesse di una mozione approvata dal Consiglio comunale.

L'atto impegna l'Amministrazione a concedere la gratuità temporanea per concessione del suolo pubblico per le attività commerciali e associazioni che presenteranno un programma di eventi culturali periodici e di qualità.

La mozione chiede, inoltre, di permettere agli esercenti e alle associazioni di utilizzare gli spazi occupati dai parcheggi (strisce blu) solo quando non sono soggetti a pagamento, nel rispetto delle indicazioni tecnica che la Città riterrà di fornire.