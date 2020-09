Rally Città di Torino: al volante anche Graziano Espen e Marina Bertonasco

La stagione agonistica di Graziano Espen inizia sulle strade amiche del Rally Città di Torino. Un programma sportivo che ha subito la forbice dell’emergenza sanitaria e che ha inevitabilmente tenuto spenti i motori per i primi sei mesi dell’anno, inizia ora proponendo una seconda parte di stagione comunque molto interessante. “Ad Automotoretrò avevamo annunciato tutta una serie di impegni che andavano dai rally alla regolarità che per ovvie ragioni dovremo pensare per il prossimo anno” afferma il pilota Lancia. “Si presupponeva un impegno nel trofeo di zona che adesso va sicuramente ridimensionato. Si inizia dal Rally Città di Torino, una gara che ha conservato negli anni un fascino particolare dove sarà necessario riprendere tutti i meccanismi e, avendo poche gare a disposizione anche cercare un risultato positivo per dare un senso a questa stagione. Ovviamente poter riprendere a gareggiare è senza dubbio una grossa iniezione di entusiasmo che fino a qualche mese fa di certo non si immaginava.” La novità della stagione di Graziano Espen riguarda senza dubbio il sedile di destra della sua vettura. “Si. In questa stagione a leggermi le note sarà Marina Bertonasco con la quale, valutando il risultato di Torino, penso di essere al via del Rally Monti Savonesi e sicuramente alla Grande Corsa a Chieri che è la mia gara di casa. Oltre ai rally, ho intenzione di partecipare a qualche appuntamento valido per la Regolarità Sport che affronterò con mia moglie Gabriella Guglielmo”. La vettura ovviamente sarà la Lancia Fulvia hf curata da Facchini.