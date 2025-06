Grugliasco: tutti i vincitori del Para Standing Tennis European Open

Si è chiuso con grande entusiasmo e partecipazione il Para Standing Tennis European Open, andato in scena dal 21 al 23 giugno presso il Monviso Sporting Club di Grugliasco. L’evento, tra i più importanti a livello mondiale per questa disciplina emergente, ha ospitato 45 atleti e atlete provenienti da 15 nazioni e 4 continenti, confermando la centralità dell’Italia e del territorio torinese nella crescita del movimento. Organizzata da Bionic People con il supporto dell’International Tennis Federation (ITF), la manifestazione si è svolta una settimana dopo la 2° edizione del Campionato Mondiale (ospitato quest’anno a Bacellona) e fa parte di un circuito che prevede tappe anche in Giappone e negli Stati Uniti.

I risultati del torneo: singolare, doppio e femminile

I tre giorni di gare hanno offerto match intensi e spettacolari. Ecco i finalisti e i vincitori delle diverse categorie:

🏆 Singolare Maschile

PST1 (disabilità arti superiori)

Finalisti: Alex Hunt (Nuova Zelanda) vs Michael Beglan (Irlanda)

Vincitore: Alex Hunt (Nuova Zelanda)

Punteggio finale: 6-0 6-1



PST2 (disabilità arti inferiori con buona mobilità residua)

Finalisti: Matthew Grover (Regno Unito) vs Adam Hills (Australia)

Vincitore: Matthew Grover (Regno Unito)

Punteggio finale: 6-1 6-2



PST3-PST4 (disabilità con ridotta mobilità e acondroplasia – unificate)

Finalisti: Daniel Scrivano (Stati Uniti) vs Gianfranco Scamarone (Perù)

Vincitore: Gianfranco Scamarone (Perù)

Punteggio finale: 6-3 6-3

🏆 Singolare Femminile (round robin) – categorie unificate (PST1–4)

Vincitrice: Thalita Rodrigues (Brasile)

🏆 Doppio Misto

Categoria PST1-PST2 (unificate):

Coppie finaliste: Alex Hunt (Nuova Zelanda) e Adam Hills (Australia) vs Matthew Grover e Ross Cudmore (Gran Bretagna)

Coppia vincitrice: Alex Hunt (Nuova Zelanda) e Adam Hills (Australia)

Punteggio finale: 5-4 4-2



Categoria PST3-PST4 (unificate):

Coppie finaliste: Luke Missen (Australia) e Daniel Scrivano (USA) vs Javier Bespresvany (Argentina) e Luis Vinales Hidalgo (Cile)

Coppia vincitrice: Luke Missen (Australia) e Daniel Scrivano (USA)

Punteggio finale: 0-4 4-2 11-9

Il Para Standing Tennis: una disciplina in evoluzione

Il Para Standing Tennis (PST) è rivolto a persone con disabilità motorie agli arti superiori o inferiori e a persone con acondroplasia. Le regole, basate sulla classificazione funzionale, permettono un’equa competizione in piedi, con la concessione di due rimbalzi per le categorie con minore mobilità (PS3 e PS4).

In pochi anni, il movimento ha raggiunto dimensioni globali: sono oltre 400 gli atleti censiti in 40 Paesi, grazie a un lavoro di rete supportato da figure di riferimento come Gregory Leperdi, vicepresidente IPSTA e organizzatore del torneo di Grugliasco con quattro partecipazioni alle Paralimpiadi, e da un'intensa attività di promozione. Protagonisti della manifestazione sono stati anche il quattro volte campione paralimpico nell’atletica Wojtek Czyz, attuale atleta di parabadminton, e l’attore comico australiano e presentatore televisivo Adam Hills, già autore di un documentario sul para standing tennis

In Italia, il PST ha trovato una “casa” proprio al Monviso Sporting Club di Grugliasco, teatro del primo torneo dimostrativo nel 2022. Decisivo anche il contributo scientifico del Politecnico di Torino, che con la prof.ssa Laura Gastaldi coordina un progetto di classificazione evidence-based attraverso l’ausilio di tecnologia e intelligenza artificiale.

Le dichiarazioni finali

Gregory Leperdi, organizzatore del torneo e Vicepresidente IPSTA, ha commentato:

«Sono sorpreso positivamente dai nuovi atleti conosciuti al Monviso e dalle nuove nazioni presenti, come Perù e Repubblica Dominicana: questa ulteriore espansione ha aumentato la competizione ed il livello di gioco. Sono anche soddisfatto dalla raccolta dati del Politecnico al fine di migliorare le classificazioni. Per il futuro, con la collaborazione di FITP, CIP e INAIL, cercheremo di organizzare nuovi Open Days e tornei, sia a carattere regionale e nazionale».

Alessandro Ossola, Presidente di Bionic People, ha aggiunto:

«Vivere tre giorni di sport a un livello così intenso mi riempie di orgoglio e di positività. Ho potuto apprezzare un movimento in forte crescita con un futuro luminoso. Siamo felici di essere, come associazione, il riferimento per gli sport di racchetta per atleti con disabilità. Non vediamo l’ora di ospitare i prossimi eventi legati al mondo del para standing tennis».