Il tennis paralimpico in piedi torna a Grugliasco: al via l’Itf European Open 2025

Dopo il successo della prima edizione del Campionato Mondiale nel 2024, da sabato 21 a lunedì 23 giugno al Monviso Sporting Club di corso Allamano 25 a Grugliasco torna il Para Standing Tennis, con l’ITF European Open, organizzato da Bionic People in collaborazione con l'International Tennis Federation. La disciplina tornerà nel club in cui ha trovato la sua casa italiana fin dal primo torneo dimostrativo, nel 2022. Anche nel 2025 la Città metropolitana di Torino valorizza l’evento con il proprio patrocinio.

Il Para Standing Tennis è il tennis paralimpico giocato in piedi da persone con disabilità ad arti superiori e inferiori e da persone con acondroplasia. La disciplina ha recentemente ottenuto riconoscimento internazionale e per il futuro punta ad entrare ufficialmente nella "famiglia" paralimpica. A guidare l'organizzazione dello European Open sarà ancora una volta Gregory Leperdi, ex campione di parasnowboard e para ice hockey (con quattro partecipazioni ai Giochi Paralimpici Invernali), diventato uno dei principali ambasciatori del para standing tennis a livello mondiale.

Ben 45 tra atlete e atleti provenienti da 15 nazioni scenderanno in campo, sia in singolo che in doppio, classificati nelle categorie PS1-disabilità agli arti superiori, PS2-disabilità agli arti inferiori con buona mobilità residua, PS3 e PS4-disabilità agli arti inferiori con ridotta mobilità residua e persone con acondroplasia (2 rimbalzi consentiti come nel tennis in carrozzina). Tra i favoriti, torneranno a Grugliasco i campioni mondiali dello scorso anno il neozelandese Alex Hunt, lo statunitense Daniel Scrivano e la britannica Georgia Routledge, accompagnati dai finalisti, la brasiliana Thalita Rodrigues e il britannico Matthew Grover. Gli italiani saranno 9 e insieme a loro ci saranno alcune celebrità come l'attrice, modella e influencer brasiliana Paola Antonini e l'attore comico e presentatore televisivo australiano Adam Hills, che nel 2024 ha girato al Monviso Sporting Club un docufilm sul Para Standing Tennis.