Tapis roulant magnetico o elettrico? Qual è meglio?

Prima di scegliere il tapis roulant da acquistare è necessario fare alcune considerazioni preliminari; il mercato infatti offre una grande quantità di modelli con caratteristiche tecniche e prezzi diversi.



Quindi, quale può essere quello più adatto alle proprie esigenze? È meglio un tappeto magnetico o elettrico? Tutti questi macchinari servono per mantenersi in forma, praticando jogging o camminando senza uscire di casa, ma ciò che cambia è il tipo di allenamento a cui è possibile sottoporsi.



L’home fitness si è molto diffusa negli ultimi anni ed anche i tapis roulant domestici si sono adeguati alle necessità degli utilizzatori, ecco perché le case produttrici propongono modelli e funzionalità differenti con una varietà di prezzi altrettanto vasta.



Ecco, quindi, che per evitare di comprare un tappeto troppo performante o, al contrario, con caratteristiche tecniche insufficienti, è importante conoscere le peculiarità di ciascuno.



In questo articolo si cercherà proprio di fornire le indicazioni necessarie per comprendere la differenza tra tapis roulant magnetico e elettrico per valutare quale dei due sia il migliore.



Differenza tra tapis roulant magnetico e elettrico



La prima caratteristica più evidente che differenzia un tapis roulant elettrico da uno magnetico è la presenza, nel primo, di un motore: ciò influisce sul tipo di allenamento e sui risultati finali.



I tappeti elettrici sono quelli generalmente più acquistati e presenti anche nelle palestre e nelle strutture sportive; essi sono adatti sia per camminare che per correre per cui hanno una maggiore varietà di impieghi e sono utili per differenti tipi di esercizi fisici.



La presenza del motore che fa ruotare il nastro permette, infatti, di impostare velocità ed inclinazione così da far lavorare le gambe ed i glutei, ottenendo una preparazione più completa sia a livello muscolare che a livello cardiocircolatorio.



Questi modelli, poi, sono dotati anche di optional molto performanti come computer per impostare i programmi di allenamento e cardiofrequenzimetri che controllano i battiti del cuore e fermano il tapis roulant in caso di anomalie.



Quando si decide di comprare un tapis elettrico bisogna fare attenzione ad una serie di caratteristiche tecniche, soprattutto per ciò che riguarda la potenza del motore, che deve essere adeguata al tipo di uso ed al peso dell’utilizzatore.

Altri particolari da considerare sono i tipi di ammortizzatori presenti e le misure del nastro trasportatore che, essendo progettato per corse anche sostenute, deve essere adatto all’altezza di chi lo usa ed alla velocità raggiunta.



Spesso, poi, questo tipo di tappeto ha dimensioni maggiori rispetto a quello meccanico per cui è necessario avere in casa lo spazio adatto per posizionarlo.



Il tapis roulant magnetico, invece, non ha un motore ed il movimento del nastro è dovuto alla forza delle gambe dell’utilizzatore che imprime la velocità necessaria, vincendo la resistenza che può essere regolata manualmente grazie alla presenza di magneti che si allontano o si avvicinano al nastro a seconda del tipo di allenamento che si vuol fare.



Questo modello è senza dubbio molto più semplice di quello elettrico e molte funzioni, come l’inclinazione, devono essere impostate manualmente e non tramite opposite funzioni del computer.



Ciononostante anche i tappeti magnetici hanno ormai elevati standard di qualità e design ed i materiali usati permettono un utilizzo nel tempo senza alcun tipo di usura. Molti di essi sono dotati di display e di sensori per il controllo del battito cardiaco.



Le caratteristiche tecniche di questo tappeto, però, non permettono di raggiungere velocità elevate per cui esso è utile più che altro per camminare o, al massimo, per fare jogging leggero.



In base a quanto scritto finora appare chiaro che i modelli elettrici di tapis roulant offrono una più ampia gamma di optional e possibilità e sono adatti per tutte quelle persone che si allenano molte ore al giorno, preferendo la corsa e gli esercizi sostenuti.



Quelli magnetici, invece, di solito vengono consigliati a chi preferisce camminare, alle persone anziane ed a quelle che devono fare una riabilitazione motoria a seguito di un intervento.





Meglio il tapis roulant elettrico o magnetico?



In realtà non esiste un modello migliore rispetto ad un altro; tutto dipende dall’uso che se ne fa, dal budget a disposizione, dallo spazio e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere.



Come accennato in precedenza, infatti, anche i tapis roulant magnetici ormai hanno caratteristiche tecniche elevate e sono realizzati con materiali di qualità che ne garantiscono una lunga durata ed elevati standard di sicurezza, purché vengano usati secondo le indicazioni della casa produttrice.



In più essi hanno il vantaggio di non occupare troppo spazio e di essere leggeri, ripiegabili facilmente riposti dietro una porta, sotto un letto e dentro un armadio.



Se, quindi, volete mantenervi in forma senza uscire di casa e preferite camminare per poche ore al giorno, senza ricorrere ad una elevata pendenza, un tapis roulant non elettrico potrebbe essere la scelta migliore, anche in considerazione del fatto che il prezzo è certamente inferiore.



Qualora, invece, il vostro obiettivo sia quello di svolgere lunghe sessioni di allenamento giornaliere, cambiando spesso velocità e pendenza e ricorrendo ai programmi preimpostati sul computer, allora la scelta non può che orientarsi verso modelli elettrici. In questo caso, però, bisogna considerare un budget più elevato ed uno spazio maggiore in casa.



A prescindere dal fatto che scegliate un tappeto magnetico o elettrico, è bene sapere che questo attrezzo può risultare davvero utile per l’home fitness in quanto permette un allenamento aerobico in grado di rassodare i muscoli facendo anche dimagrire, per cui è adatto per tutti coloro che hanno la necessità di perseguire questo obbiettivo ma non sempre hanno il tempo di frequentare costantemente una palestra.



Conclusione



A questo punto, quindi, risulta chiaro che l’acquisto di un tapis roulant è legato principalmente alle necessità di allenamento personale ed in secondo luogo al budget ad allo spazio a disposizione.



Il consiglio, però, è quello di non considerare il prezzo come un elemento determinante nella scelta di questo macchinario, poiché sarebbe più opportuno optare per un prodotto di buona qualità, destinato a durare nel tempo e sicuro per la salute delle articolazioni e della schiena, sempre sottoposte a grandi sollecitazioni durante gli allenamenti.



Su Salutemoderna trovate i migliori tapis roulant in offerta ed un’ampia sezione dedicata interamente a questo argomento con guide dettagliate sui migliori macchinari, siano essi magnetici o elettrici, spaziando da quelli più economici e pieghevoli, adatti per ogni tipo di casa, fino ad arrivare a quelli professionali o semiprofessionali.