E' il torinese Federico Pasqua il "Più bello per la Tv"

Pochi giorni fa ad Andora hanno eletto Federico Pasqua di Torino come “Il più Bello per la TV”, ossia il ragazzo che incarna al meglio il nuovo volto della TV italiana. Scelto dalla giuria durante l'apertura della nuova stagione 2021 del "più bello d'Italia" nella quale il giovane modello di Torino ha dichiarato: “Sono un ragazzo socievole, con tanta voglia di fare e determinato, qualità che mi hanno portato a raggiungere molti obiettivi nella mia vita, tra cui la fascia del più bello per la TV".

Del modello Federico Pasqua sappiamo che ha 28 anni, è di Torino e fa l'impiegato amministrativo. Nel tempo libero ha la passione per le sfilate, infatti oltre a "Il più bello per la TV" ha vinto in altri concorsi la fascia di "Mr. new look tomorrow", "il talento più bello d'Italia" e "Il più bello per la moda" nella finale del "più bello d'Italia". Secondo quanto dichiarato da Pasqua, il suo sogno è quello di riuscire a diventare famoso, magari come indossatore nel mondo della moda o in TV come conduttore.