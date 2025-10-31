“Martedì in discoteca”: torna la festa più inclusiva della città

Torna a Torino sud l’appuntamento con “Martedì in discoteca – La discoteca più inclusiva della città!”, il progetto che unisce divertimento, musica e inclusione sociale.

L’iniziativa, pensata per persone con disabilità e per le loro famiglie, ma aperta anche a bambine e bambini, associazioni, strutture e affidatari del territorio, punta a creare uno spazio di aggregazione dove tutti possano sentirsi protagonisti.

Il prossimo evento, intitolato “Disco Party”, è in programma martedì 11 novembre 2025 dalle 15.30 alle 18.30 presso Hiroshima Mon Amour, in via Bossoli 83.

Sarà un pomeriggio di musica, balli e socialità, in uno dei locali simbolo della scena culturale torinese, che per l’occasione si trasformerà nella discoteca più accogliente e accessibile della città.

L’obiettivo del progetto è favorire l’inclusione attraverso momenti di festa e partecipazione condivisa, valorizzando la musica come linguaggio universale capace di abbattere barriere e differenze. Un appuntamento che, edizione dopo edizione, sta diventando un punto di riferimento per la Torino che crede in una comunità aperta, solidale e senza esclusioni.