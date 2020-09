Regione, il consigliere Poggio torna dopo due mesi di terapia intensiva per Covid: "Ora sto bene"

E' tornato oggi a occupare il suo posto a Palazzo Lascaris, dopo essere risultato positivo al Covid-19 e aver passato oltre due mesi in terapia intensiva. Il consigliere regionale della Lega, Giovanni Battista Poggio, è stato accolto dagli applausi dell'intera aula.

"Auguro il bentornato al consigliere Poggio", lo ha presentato il presentato il presidente Stefano Allasia. "Grazie per il vostro supporto morale durante questi mesi difficili, due dei quali li ho passati in terapia intensiva", ha commentato Poggio. "Spero ora di continuare a essere presente anche ai prossimi appuntamento del Consiglio regionale".

Poggio era risultato positivo al Coronavirus lo scorso 15 marzo, come da lui stesso comunicato sul suo profilo Facebook. L'ex sindaco di Capriata d’Orba (Alessandria) aveva spiegato di essere in isolamento preventivo perché febbricitante. Poi il decorso sempre più complicato della malattia, con il ricovero in ospedale e poi i due mesi in terapia intensiva. Fino alla guarigione che oggi lo ha rivisto prendere parte alla seduta del Consiglio regionale.