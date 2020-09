Scuole dell’infanzia, la Giunta approva il protocollo per la gestione online delle iscrizioni: “Migliorerà l'organizzazione”

Buone notizie per i genitori di bimbi tra 0 e 6 anni: questa mattina infatti, la Giunta comunale ha approvato il protocollo ’intesa tra la Città di Torino, le istituzioni scolastiche statali cittadine e i gestori delle scuole private paritarie e convenzionate con il Comune di Torino per la gestione delle iscrizioni online alle scuole d’infanzia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.

Un atto che, tramite una piattaforma unica, permetterà ai genitori in primis, ma anche alle istituzioni, di aver in tempo reale un quadro complessivo della situazione. La vista a 360 gradi sull’offerta formativa e sulle possibili scelte, permetterà di evitare disguidi durante la fase di iscrizione e migliorerà sensibilmente l’organizzazione del mondo della scuola dell’infanzia torinese.

L’accordo, di fatto, prevede una condivisione a livello territoriale di modalità e criteri, nel rispetto delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione. Una delle novità riguarda l’assegnazione dei posti: si considereranno quelli disponibili su tutta la città, al fine di evitare che lo stesso bimbo sia ammesso in più scuole dell’infanzia a svantaggio di chi è in lista di attesa. Questo permetterà una migliore organizzazione delle scuole del territorio in rapporto al numero di utenti aventi diritto e alle effettive iscrizioni ricevute.



L’iscrizione online coordinata tra enti e gestori è stata fortemente voluta dall’assessore all’Istruzione Antonietta Di Martino ed è uno degli obiettivi contenuti nelle linee d'indirizzo del sistema integrato dei servizi per le bambine e i bambini della fascia 0-6 anni approvate dal Consiglio Comunale nel dicembre 2019.