Aria più fresca e più sicurezza nelle scuole di Cavour

Zaini in spalla e pronti per il nuovo anno scolastico: docenti e studenti del “paese delle mele” da domani torneranno in classe con alcune novità ad attenderli.

Partendo dalla scuola materna, che vede nei suoi spazi esterni la rimozione dei giochi obsoleti e la ricollocazione degli altri, in attesa di valutare nuovi inserimenti. Dentro, a richiesta del dirigente scolastico Ubertino Battisti e delle insegnanti, tre aule, più esposte al sole, vedranno tre nuove macchine per trattare l’aria per combattere il primaverile e settembrino. L’operazione è costata circa 7.000 euro coperti con fondi comunali; mentre i lavori sono stati affidati a due ditte locali “Soluzioni Green” di Fabrizio Scalerandi e “MM Automazioni” di Martini Michel.

Passando invece alla Primaria di piazza Aldo Moro 3 i ragazzi potranno finalmente giocare in sicurezza all’aperto, con il rifacimento della recinzione, affidato alla ditta Beltramo Roberte.

Infine, nella scuola secondaria, sono stati rinnovati i bagni del personale docente e Ata. L’intervento ha visto il rifacimento delle tubature, la posa di nuovi sanitari, la tinteggiatura e la pavimentazione, per un importo di circa 7.000 euro.

Sul fronte della mensa, si è conclusa da poco la gara d’appalto per la gestione del servizio: ad aggiudicarselo per i prossimi tre anni è stata la C.M. Service, che se n’è già occupata lo scorso anno e ha un punto cottura in paese.