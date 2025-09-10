Liceo Curie - Vittorini di Grugliasco: in conclusione uno dei più grandi cantieri PNRR di edilizia scolastica

In tempo per l‘avvio del nuovo anno scolastico, arriva alla conclusione il cantiere all’Istituto di Istruzione Superiore "Curie - Vittorini" di Grugliasco, tra corso Allamano, via Crea e Strada comunale del Barocchio.

Il progetto ha permesso a Città Metropolitana di Torino una corposa riqualificazione dell’immobile: si è trattato di uno degli interventi di edilizia scolastica più grande e importante tra quelli finanziati a Città metropolitana di Torino con i fondi PNRR per un ammontare di 11,5 milioni di euro: ha riguardato l’adeguamento normativo e sismico dell’edificio e vari interventi di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di garantire spazi più sicuri, moderni e funzionali per studenti e personale scolastico.

I lavori previsti in appalto sono stati ultimati, restano solo da completare i collaudi degli impianti, le opere di rifinitura e di messa a punto per il collaudo finale, previsto entro fine anno.

Sono stati eseguiti interventi strutturali per l’adeguamento sismico, di compartimentazioni e di rilevazione per l'adeguamento antincendio. Sostituite tutte le distribuzioni elettriche principali, rifatta l’illuminazione degli uffici e dei corridoi delle palestre, ristrutturati tutti i servizi igienici della palestra, incluse docce e spogliatoi, e quelli dei bracci del corpo aule. Sono stati eseguiti interventi di completamento in copertura con la realizzazione di manto in lamiera a sostituzione delle vecchie guaine bituminose. Sono stati completati gli interventi di antisfondellamento su tutti solai.

“Quello al Liceo Vittorini - commenta il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - è stato uno dei cantieri più importanti realizzati dalla Città metropolitana grazie ai fondi PNRR, uno dei più grandi investimenti di edilizia scolastica che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni. È una dimostrazione concreta di come si possano tradurre le risorse in opere che migliorano la vita quotidiana di studenti e insegnanti”.

La consigliera delegata all’istruzione Caterina Greco aggiunge: “Siamo felici di consegnare alla comunità scolastica un edificio rinnovato e sicuro. La Città metropolitana ha lavorato con determinazione per realizzare questo intervento, che non è solo un cantiere ma un investimento sul futuro delle nuove generazioni e sul territorio”