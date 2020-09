A Torino due mesi di Art Sife Fest: mostre, performance e incontri nelle residenze storiche

Prende il via da oggi la nuova edizione di Art Site Fest, che in questo autunno 2020 si declina sotto il titolo di "Mending the world" tra le residenze storiche del Torinese.

Nato nel 2014, il festival ha coinvolto, negli anni, decine di autori, artisti, performers, attori e musicisti, e, in questi ultimi mesi, con il perdurare dell'emergenza sanitaria, ha riflettuto dall'interno sulla necessità dell'arte di mantenersi strumento essenziale per il superamento delle distanze sociali e la costruzione di altre forme di comunità.



L’edizione 2020, fino al prossimo 10 novembre, è quindi dedicata alla necessità di ricucire le inevitabili fratture della società, della storia, dell’ambiente. Gli artisti coinvolti esploreranno i modi attraverso cui l'arte diventa rimedio e cura, grazie anterventi site-specific, esposizioni, incontri.

L'inaugurazione è in programma oggi pomeriggio, alle 17, al Museo Storico Reale Mutua ospitato a Palazzo Biandrate (via Garibaldi 22), con la presentazione di Kintsugi dell'artista Fukushi Ito.

Il kintsugi è un’antica tecnica giapponese che consente di riparare contenitori d’uso comune, trasformandoli in oggetti preziosi. I suoi maestri raccolgono i frammenti dell'oggetto andato in frantumi, li ricompongono e li saldano, usando l’oro come legante.In questo modo non nascondono le fratture, ma le esaltano, facendone un motivo decorativo. Un'arte che comunica quanto un oggetto riparato possa assumere maggior valore proprio perché mostra la fragilità delle cose e insieme la capacità di porvi rimedio.

"I recenti giorni difficili - spiega il curatore del festival Domenico Maria Papa - possono insegnarci che una più autentica relazione con il mondo si fonda sulla capacità di prendersene cura e che attraverso l'arte è possibile contribuire a rimediare alle rotture inevitabili della storia, dei legami sociali, dell'ambiente. Che è possibile ricomporre l’inevitabile frammentazione dell’esistenza".

Gli altri luoghi interessati dal festival saranno Palazzo Madama, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nuvola Lavazza, Scuola Holden e il Castello Reale di Govone.