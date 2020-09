Chieri si regala un viaggio in carrozza lungo il Vajors e nelle bellezze del territorio

La Compagnia della Chiocciola, nell’ambito dei progetti di valorizzazione del patrimonio territoriale delle comunità di Chieri, Cambiano, Santena e Pecetto, organizza per sabato 12 settembre una rievocazione storica in omaggio a Cavour e una camminata geologico-naturalistica alla scoperta del Vajors.

“Come Comune di Chieri abbiamo patrocinato questi due eventi, importanti sotto i profili culturale ed ambientale, e che si intrecciano con il programma del Settembre chierese - dichiara l’assessore alla Cultura Antonella GIORDANO – Cavour in carrozza è un percorso della memoria attraverso i luoghi della famiglia Benso. Lungo il Vajors è un’occasione per scoprire la collina e la campagna chierese, nel giorno in cui nasce la Dispensa del Re, il nuovo paniere dei migliori prodotti della nostra agricoltura”.