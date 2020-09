Moncalieri, il finto prete ruba la pensione a due anziani e se la va a giocare alle slot [VIDEO]

Non si fermano gli episodi di truffe agli anziani, una delle fasce di popolazione più fragile e dunque esposta a pericoli come quello che hanno corso una coppia di persone di Moncalieri, finite nel mirino di un malvivente che, pur di raggirarli, non ha esitato a fingersi un sacerdote.







Il finto-prete, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi presentato alla porta dell’abitazione dei malcapitati chiedendo di poter benedire la casa. È così riuscito a entrare nell’appartamento e girando indisturbato nelle stanze ha rubato 700 euro in contanti, ovvero la pensione del mese, custodita in un portafoglio appoggiato sul comodino della camera da letto. L’uomo, dopo aver salutato la coppia con il segno della croce, è andato via velocemente, insospettendo fortunatamente alcuni condomini che hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto è presto arrivata una gazzella del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Moncalieri che ha rintracciato e arrestato il truffatore all’uscita di una vicina tabaccheria, dove l'uomo aveva già giocato alle slot machine parte dei soldi appena rubati. I Carabinieri sono comunque riusciti a recuperare e restituire alle povere ed incredule vittime 570 euro.