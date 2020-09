Voucher scuola; Grimaldi: “Metà esclusi e l’altra metà non riesce a spenderlo”

“Con il voucher scuola si possono comprare i tablet ma non la cancelleria, eppure le famiglie non cambiano i tablet tutti gli anni, mentre quaderni, astucci e penne sono beni di consumo, così per gli studenti delle scuole elementari, la cui età consente forti sconti o gratuità sui mezzi pubblici e i cui libri hanno un costo sulla famiglia pari a zero o comunque molto limitato grazie anche a convenzioni statali, il voucher scuola è quasi del tutto inservibile: occorre cambiare le regole di spesa e le convenzioni” – commenta Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte.

“A causa dell’emergenza Covid poi – continua Grimaldi –, le attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa quest'anno saranno molto ridimensionate e le gite azzerate, pertanto non rimangono molti beni o servizi da acquistare attraverso i voucher scuola, specie per i piccoli studenti delle scuole elementari”

“Oltre al danno di avere oltre il 50% di famiglie piemontesi richiedenti escluse dal voucher, vicenda su cui sia a luglio che a settembre sono stati bocciati i nostri atti che chiedevano lo scorrimento della graduatoria e l’inserimento del voucher tra le spese obbligatorie a bilancio – prosegue Grimaldi –, intravediamo la beffa per quelle che hanno visto la propria domanda finanziata: per loro spendere la propria quota sta diventando un’impresa. Se scorriamo i dati degli ultimi anni, il problema non è nuovo: da anni c’è una quota variabile tra il 10 e il 15% di somma stanziata ma non spesa”.