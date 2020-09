Furto al Circolo Eridano, i ladri portano via i motori dei motoscafi: "Grave danno"

A rivelarlo sono gli stessi responsabili del Circolo, che con un post su Facebook non hanno fatto nulla per nascondere la rabbia e la frustrazione per l'accaduto: " Furto ignobile e codardo di professionisti che col loro gesto ci hanno arrecato un grave danno economico, ma soprattutto hanno colpito i valori dello sport, del rispetto e dell'inclusione di tutte quelle persone, ragazzi e adulti, che rendono la nostra città più bella ".

A causa del furto, inoltre, l'attività sportiva rischia di fermarsi a tempo indeterminato: "Il nostro Circolo dà la possibilità di praticare attività sportiva e socializzazione a ragazze e ragazzi in un ambiente sano e pulito. In questo modo non saremo in grado per alcune settimane di poter uscire sul fiume per allenarli proprio nel momento in cui tutte e tutti stiamo cercando di superare i mesi di lockdown e il ritorno a scuola".