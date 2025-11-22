Torino al sesto posto in Italia per numero di reati: in crescita del 2,7% rispetto all'anno precedente

Torino sesta città d'Italia per numero di reati denunciati. A riportarlo sono le statistiche della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno, fornite in esclusiva al Sole 24 Ore.

Nel capoluogo sabaudo nel 2024 sono stati 128.666 i reati, ovvero 5.827,6 ogni 100 mila abitanti, in crescita del 2,72% rispetto all'anno precedente. Risulta prima città in Italia per le denunce di danneggiamenti (1.266,5 ogni 100 mila abitanti), seconda per truffe e frodi informatiche (731,7) e terza per furti con strappo (56,3).

Le altre province piemontesi

Prima del capoluogo piemontese figurano Milano, Firenze, Roma, Bologna e Rimini. In Piemonte, Alessandria è al 36/o posto (3.551,1 delitti ogni 100 mila abitanti; -2,99% rispetto al 2023); al 37esimo Novara (3.551,1; +1,48%); Biella al 58/o (3.132,7; +2,29); Asti al 64/o (3.022; +0,14%). Vercelli 81/o (2.802,7; -2,06%), figura terza per i reati di prostituzione e pornografia minorile (5,4 ogni 100 mila abitanti).

All'87/o della classifica relativa all'indice della criminalità troviamo poi Verbano-Cusio Ossola (2.731,1; -0,52%). Cuneo al 98/o posto con 2.464,1 reati denunciati su 100 mila persone (+1,42% rispetto al 2023).