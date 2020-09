Bere acqua pulita e sicura dal rubinetto di casa? Con Filopur è semplicissimo

Bere acqua pulita e "sicura" dal rubinetto di casa propria è un bel vantaggio, ma non sempre è possibile. Le tubature che portano l’acqua nelle nostre cucine e bagni, infatti, a volte sono molto vecchie e possono diffondere nell'acqua un gusto non piacevole.

Per poter avere la garanzia di bere sempre ottima acqua dal nostro rubinetto con valori dei sali minerali inalterati, ma senza impurità chimiche, i prodotti di Filopur sono la scelta ideale. Filopur produce filtri di altissima qualità e soprattutto di facile installazione, in quanto non c’è bisogno dell’intervento di un tecnico, né di attrezzature particolari, ma lo potrete fare direttamente voi. Inoltre, i filtri di Filopur sono facili da acquistare, grazie a uno shop online dove potrete trovare subito tutti i prodotti a prezzi convenienti.

I filtri garantiscono la rimozione di virus, batteri, cisti patogeni, come la gardia o il cryptosporidium, e altre sostanze chimiche tossiche. Oltre al cloro, eliminano odori, sapori indesiderati e altre particelle. Inoltre questi prodotti non richiedono manutenzione e non vanno cambiati con frequenza: anche gli apparecchi più semplici possono durare fino a sei mesi.

E per chi inoltre volesse godere dei vantaggi dell'acqua pura anche sotto la doccia c’è il filtro Equator. Quest'ultimo depura l’acqua e noterete da subito una maggiore lucentezza e morbidezza dei vostri capelli, la vostra pelle risulterà più idratata e soffice al tatto. Naturalmente, anche questo filtro garantisce l'eliminazione di cloro libero (fino al 99,9%), THM, metalli pesanti e batteri.

Negli ultimi tempi, inoltre, Filopur ha messo a punto un innovativo filtro anti-nitrati con tecnologia Biophotone. I nitrati sono elementi dell’acqua potenzialmente pericolosi che possono risultare tossici se ingeriti in grosse quantità. Il Biophotone assicura la ristrutturazione biofisica dell'acqua, tramite un complesso processo di ristrutturazione e rivitalizzazione che dà all'acqua l’impronta magnetica del terreno. Una tecnologia avanzata che sottolinea la dedizione per la ricerca, le competenze e la passione di Filopur per garantire un prodotto di eccellenza.

Un'azienda che può vantare una storicità, un lavoro iniziato oltre 40 anni fa a Zurigo, in Svizzera, dove Filopur è stata fondata. Anno dopo anno è diventata un punto di riferimento mondiale nella produzione di filtri di depurazione domestici. Dalla Svizzera all'Italia, i prodotti di Filopur sono stati scelti dalla BIP Group, azienda di Alessandria fondata dalla famiglia Carrieri, che ha avuto l’intuizione e la fortuna di importare in Italia questi prodotti “made in Switzerland”

Grazie alla validità dei prodotti la BIP Group ha negli anni ampliato il suo raggio di azione partendo dal Piemonte e arrivando in tutta Italia, consentendo a migliaia di persone di bere acqua pura con un semplice gesto: aprire il rubinetto di casa, perché il processo depurativo dell’acqua deve avvenire esattamente nello stesso punto in cui l'acqua viene bevuta: nelle nostre cucine.

E non dimentichiamoci dell’ambiente i filtri di Filopur riducono drasticamente il consumo di ingombranti e inutili bottiglie di plastica e l’eventuale smaltimento di vetro.