Mini Countryman: la rivincita delle MINI, anche usata

L’intera linea di modelli proposti da MINI ha avuto grande successo nel nostro Paese e continua ad averne nel corso degli anni. La Nuova MINI Countryman rappresenta il giusto connubio tra auto stilosa e spazio a volontà. Perfetta per i single in cerca di avventure, grazie ai cinque posti e al vano bagagli spazioso l’offerta si apre anche alle famiglie, o a chi necessita di quello spazio in più. Stiamo parlando anche di chi viaggia per lavoro, di chi ama fare sport o varie attività all’aria aperta. “Dal centro cittadino alle strade di montagna”, come dichiarano sul sito MINI, l’idea è quella di trovare una MINI Countryman usata, ma ben tenuta, in modo da avere tutti i vantaggi offerti da questa vettura, a un prezzo concorrenziale.

Perché preferire l’usato

Una passione tutta italiana

Le offerte disponibili

Le motivazioni che portano molte persone a prediligere le auto usate sono varie, a partire ovviamente dalla possibilità di guidare l’auto dei sogni, contenendo però la spesa per ottenerla. Per altro è importante notare come oggi le proposte di vetture di seconda mano siano varie, aumentate anche dalle offerte di alcuni concessionari, che favoriscono la sostituzione dell’auto dopo 2-4 anni di utilizzo. I Concessionari di auto usate hanno così un ampio giro di veicoli, sempre in costante cambiamento, con anche molti modelli top e particolarmente apprezzati dal pubblico. Tra questi la MINI Countryman offre molteplici attrattive per il pubblico, a partire dalla linea inconfondibile, che la rende particolarmente apprezzata tra i giovani. Trovare una MINI usata e ben tenuta permette di guidare in completa sicurezza, avendo la certezza di un’auto di qualità, pagata il giusto.

I plus di una piccola auto

Perfetta in ogni situazione

Sceglierla a km 0

La MINI è un brand che si descrive da solo; le vetture sono di dimensioni contenute, cosa che le rende perfette per muoversi all’interno delle città italiane. Dalla coda al mattino per andare in ufficio, fino alla ricerca del parcheggio in centro, ma non solo. La MINI Countryman non solo offre più spazio, cosa che la rende adatta anche a trasportare vari oggetti o a ospitare fino a 5 persone, ma propone anche linee accattivanti e una completa versatilità. Un’auto a 5 posti, con 5 porte, pensata e progettata per un utilizzo versatile e per qualsiasi situazione. Per i lunghi viaggi così come per le giornate in città, quest’auto offre anche tutte le dotazioni di sicurezza e multimediali oggi disponibili in commercio.

Le auto usate o a km 0

Le migliori offerte

Usato garantito

Meglio usata o a km 0? La risposta dipende dal budget che si ha a disposizione. Una vettura usata, con un paio di anni di utilizzo alle spalle, offre quotazioni decisamente interessanti per chi preferisce evitare spese eccessive per l’automobile di famiglia. Le km zero hanno prezzi più elevati, ma comunque dal 10 al 15% in meno rispetto al prezzo di listino. Con in più tutti i vantaggi di una vettura praticamente nuova, che non ha alcun km percorso su strada. Queste offerte sono disponibili ovviamente solo dai concessionari, con in più il vantaggio della garanzia usato sicuro.