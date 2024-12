Le vacanze di Natale dei bagni pubblici comunali: ecco le date circoscrizione per circoscrizione

Da decenni rappresentano un servizio essenziale per la cittadinanza di Torino, soprattutto quella più in difficoltà: stiamo parlando dei bagni pubblici comunali, vero e proprio fiore all'occhiello del welfare.

Le vacanze di Natale dei bagni pubblici

Durante le vacanze di Natale, però, i bagni dislocati sul territorio comunale osserveranno dei turni di riposo: ecco le date circoscrizione per circoscrizione. Quelli di via Bianzè 18 nella 4 (quartiere Campidoglio) resteranno chiusi dal 2 al 6 gennaio, quelli di via Agliè 9 nella 6 (Barriera di Milano) dal 24 dicembre all'8 gennaio, quelli della 7 in corso Regina Margherita 33 (Vanchiglia) il 24 e il 31 dicembre.

Lavori in via Cherasco 10

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda via Cherasco 10 nella Circoscrizione 8 (quartiere Nizza Millefonti), che dalla vigilia di Natale saranno trasferiti in una sede provvisoria a causa di alcuni lavori di manutenzione.