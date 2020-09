Venaria più vicina alle elezioni, Bonelli: “Qui serve un ecologista”

Le elezioni comunali del 20-21 settembre si stanno avvicinando sempre di più. “Venaria Reale così come tante altre città, ha bisogno di aprire ed intraprendere la strada per un futuro più sostenibile” Lo affermano Stefano Gillo, referente del gruppo Europa Verde Venaria e Claudio Piutti, capolista della lista Europa Verde - Demos, che sosterà la candidata sindaca del centrosinistra Rosanna Schillaci.

La lista ha ottenuto il sostegno di Angelo Bonelli, coordinatore nazionale della Federazione dei Verdi Italiani e di Europa Verde: “Avrei voluto essere li a Venaria, per sostenere la lista di Europa Verde -Demos.. Questa lista è una grande occasione per tutti voi, che coniuga "giustizia sociale" e " giustizia ambientale", quello di cui oggi noi tutti abbiamo bisogno. Per questo vi chiedo con forza di dare il vostro voto alla nostra lista verde, capace di imprimere la svolta ecologica anche alle porte del capoluogo piemontese. Noi abbiamo bisogna di una forza 'politica' che guardi al futuro, che sia meno egoista rispetto al presente. Certo, dobbiamo risolvere i problemi del presente ma per creare una città più resiliente, più rispettosa dell'ambiente e delle generazioni future”.