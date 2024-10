A Torino una Luce d'Artista alimentata a pannelli solari

A Torino una Luce d'Artista completamente ecologica, a zero emissioni di C02. All'interno dell'Environment Park di via Livorno 60 è stata collocata "Cristallo di Luce" di Diego Scroppo. È la prima volta che un'opera, come ha spiegato il presidente del CdA Giacomo Portas, è alimentata completamente ad energia rinnovabile ricavata da pannelli solari.