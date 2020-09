Il gelato si scioglie: Grom "spina nel fianco" di Unilever, non sfonda negli Usa

Gli Stati Uniti sono uno scoglio duro da affrontare. Se ne sta accorgendo anche Unilever , la multinazionale che nei mesi scorsi ha acquisito un marchio che nel mondo dei gelati si è presto fatto conoscere da Torino in tutto il mondo come Grom . Lo rivela un'analisi che Business Insider ha condotto sugli ultimi numeri di bilancio del gruppo.

“Alla fine del 2019 – si legge nel bilancio di Gromart – tenuto conto dei risultati della gestione dei punti vendita a marchio Grom collocati sul territorio statunitense e nel contesto della strategia commerciale conseguente all’integrazione nel gruppo Unilever, si è deciso di dismettere tutti i suddetti punti vendita, recedendo anticipatamente dai contratti di locazione in essere, per poi procedere alla successiva messa in liquidazione volontaria della società Grom Usa”.

Da qui, la spiegazione (o almeno una parte) che ha visto negli ultimi tempi chiudere alcuni punti vendita e spostare il traguardo verso la grande distribuzione. Anche se la vendita al dettaglio resta centrale. “Nel 2020 – si legge ancora nel bilancio di Gromart – è previsto il remodelling di 17 punti vendita in Italia e l’apertura di un nuovo negozio in corso Garibaldi, a Milano. È prevista inoltre l’attivazione di temporary e shop in shop in location strategiche per il brand, ovvero zone ad alto flusso di persone o stagionali, come località balneari e spiagge”.