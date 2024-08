Robassomero, auto contro tir sulla provinciale: ottantenne in prognosi riservata al Cto

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 agosto, lungo la provinciale 1 delle Valli di Lanzo a Robassomero.

Scontro auto-tir

Nello scontro tra una vettura ed un tir, la donna alla guida dell'auto, una pensionata di 80 anni, ha riportato gravi ferite, venendo estratta dalle lamiere giusto giusto in tempo, prima che le fiamme avvolgessero tutto.

Prognosi riservata

Dopo aver ricevuto sul luogo del sinistro le prime cure, l'anziana è stata poi trasportata in elicottero al Cto, dove è ricoverata in prognosi riservata. Per lei numerose fratture: femore, bacino, omero, avanbraccio, caviglia.

Intubata, è entrata in sala operatoria per stabilizzare le fratture e i medici si sono riservati la prognosi.