La banda delle casseforti colpisce a Moncalieri: bottino di diverse migliaia di euro

La cosiddetta 'banda delle casseforti' è tornata in azione. Si sa che non esistono ferie o momenti di pausa per chi delinque, di sicuro si tratta di un modus operando già adottato in altre circostanze nella provincia di Torino. Nel mirino, come successo alcuni mesi fa ad Orbassano, il Fai da te Guercio, stavolta il punto vendita di Moncalieri.

Prima Orbassano, ora Moncalieri

L'assalto è andato in scena nella notte tra domenica e lunedì, con il capannone di via Buozzi assaltato e la cassaforte interna forzata: è di in via Buozzi è stato infatti nuovamente derubato dopo che ignoti si sono introdotti dentro il capannone per forzare la cassaforte. L'ammontare del colpo è di diverse migliaia di euro, anche se la stima esatta non è stata ancora fatta dai titolari, che hanno subito denunciato l'accaduto ai carabinieri.

Bottino di diverse migliaia di euro

La tecnica usata, in piena notte, è molto simile a quella usata nei mesi scorsi ad Orbassano: le immagini delle telecamere di zona potrebbero fornire indizi utili alle indagini, ma è probabile che malviventi così esperti e navigati abbiano agito usando tutte le accortezze necessarie per non consentire di risalire alla loro identità.