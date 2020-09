"I'm a passenger": i taxisti rendono omaggio ai grandi della cultura passati da Torino

Con "I'm a passenger. Un viaggio in compagnia di personaggi famosi passati per Torino" i taxisti torinesi intendono in questi giorni ricordare la figura di grandi artisti della storia.

Tra questi, Honorè De Balzac, Fedor Dostoevskiy, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Mark Twain. Tutti attraverso unba libera interpretazione dell'artista Vincenzo Bruno.

I taxi esporranno esternamente la scitta "I'm a passenger" ed internamente una fotografia ed un aforisma legato a questi autori. L'evento completo è visibile sulla pagina Instagram di Art in Taxi.

L'inaugurazione è avvenuta nella mattina di oggi, lunedì 14 settembre, nell'area taxi di stazione Porta Nuova su via Sacchi.