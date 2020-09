Patuanelli sul futuro di Torino: "Motore del salto quantico verso l'innovazione"

Accanto al ministro, la sottosegretaria Alessandra Todde che domani sarà in prefettura con parti sociali e istituzioni: "Al tavolo di domani daremo i dettagli di un progetto pensato per mesi e non certo improvvisato. Darà la possibilità allo stabilimento di Riva di Chieri di avere un futuro, imprimendo una svolta e mettendo a frutto le competenze che non sono state utilizzate fin qui".



E per quanto riguarda Fca, subito è arrivata la risposta di Fiom, per voce di Michele De Palma segretario nazionale FIOM-CGIL ed Edi Lazzi segretario generale FIOM-CGIL Torino. "Avevamo già commentato positivamente la decisione di FCA di costruire questa infrastruttura che consentirà ai veicoli di scambiare energia con la rete. Resta il fatto che la priorità per noi rimane l’occupazione, la priorità rimangono le lavoratrici e i lavoratori che da tredici anni sono in cassa integrazione. L’unico modo per farli rientrare al loro lavoro è smettere definitivamente l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Bisogna implementare il piano industriale perché questo, purtroppo, non è ancora sufficiente". In particolare, sulla disposizione del governo di monitorare l'andamento dopo la fusione con Psa, "Le dichiarazioni del ministro Patuanelli ci lasciano basiti. L’industria dell’auto è centrale in tutti i Paesi industrializzati. In Europa, Germania e Francia hanno presentato piani poderosi, mentre in Italia esclusi i bonus alla domanda e il prestito garantito a FCA, non c’è nulla. La Fiom ha delle proposte che chiede da tempo di portare ad un tavolo di confronto, perché non è sufficiente seguire con attenzione l’evoluzione dell’auto, ma servirebbe avere un piano preciso di sviluppo industriale, prevedere investimenti pubblici per l’installazione di paline di ricarica nel territorio, l’ingresso nel consorzio europeo e la costruzione di una grande fabbrica di batterie. La transizione ecologica deve essere affrontata anche con lo sviluppo e la produzione europea dell’idrogeno come sta accadendo sull’asse Parigi - Berlino. Investire sulla formazione dei lavoratori per le nuove tecnologie e sui giovani per avere un nuovo piano per il neo gruppo Stellantis che valorizzi la capacità di “fare auto” nel nostro Paese".