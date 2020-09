Nuova Mercedes-Benz Classe S: tre versioni italiane e prezzi a partire da 107.644 euro

La “migliore automobile al mondo”, così come è stata da moti definita, si presenta sul mercato italiano in tre allestimenti: BUSINESS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, disponibili in versione passo corto o long, con prezzi che partono da 107.644 euro per la S 350 d BUSINESS.

BUSINESS: apre le porte all’esclusivo mondo di Classe S e introduce una ricca dotazione di equipaggiamenti come la seconda generazione di MBUX, il display centrale OLED con diagonale dello schermo di 12,8”, il PRE-SAFE System e l’ultima generazione del pacchetto di sistemi di assistenza alla guida.

PREMIUM: svela il lato più tecnologico di Classe S e, oltre agli equipaggiamenti già presenti sulla versione BUSINESS, introduce in gamma i cerchi da 19’’, il pacchetto parcheggio con funzione di attivazione a distanza, il display del lato guida in 3D, il Surround Sound System Burmester® 3D con 15 altoparlanti, la protezione vettura con URBAN GUARD Plus, il tetto panorama elettrico in cristallo con chiusura Comfort e chiusura automatica in caso di pioggia.

PREMIUM PLUS: la massima espressione dell’ammiraglia della Stella. Il massimo in termini di comfort e innovazione, caratterizzata da una dotazione unica, tra cui spiccano le Digital Light, l’head-up display con contenuti a Realtà Aumentata, il pacchetto sedili Multicontour a conformazione variabile, i rivestimenti in pelle Nappa, e il pacchetto ENERGIZING.

Le motorizzazioni disponibili al lancio comprendono motori diesel e benzina a sei cilindri in linea in diversi livelli di potenza, anche EQ BOOST.