Start Up, aperte le candidature per Elevator, il programma che aiuta le buone idee di business

Endeavor Italia ha lanciato Elevator, il programma che supporta i futuri imprenditori ad alto potenziale. Una call per selezionare le aziende che non hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per entrare a far parte del network di Endeavor, ma che dimostrano di avere il potenziale per giocare, in futuro, un ruolo di primo piano nel sistema imprenditoriale locale e internazionale.

Questo è Elevator, il nuovo brand dello scaleup program di Endeavor Italia, prima conosciuto come EndeavorX, giunto alla sua terza edizione. Un programma della durata di sei mesi che ha lo scopo di aiutare gli imprenditori a far crescere le proprie aziende e attivare contatti internazionali. L’obbiettivo è quello di raggiungere più rapidamente le dimensioni necessarie per intraprendere il processo di selezione di Endeavor, l’organizzazione non-profit attiva in più di 35 paesi che supporta la crescita degli imprenditori ad alto potenziale.

Il programma è sviluppato alle OGR Torino, con il supporto di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e EY. Inoltre, una startup operante nel settore deeptech avrà accesso esclusivo al programma ScienceLab di Pariter Partners, un format di sviluppo imprenditoriale appositamente dedicato alle aziende ad alto contenuto tecnologico.

Altri network partner dell’iniziativa sono B Heroes, Intesa Sanpaolo e NABA Nuova Accademia di Belle Arti, attraverso la collaborazione degli studenti nelle classi del professor Massimo Pettiti.



Le 15 startup scelte nelle precedenti edizioni hanno visto un aumento del fatturato aggregato medio del 90% dall’inizio del programma e 4 sono entrate nell’iter di selezione Endeavor.

“Elevator nasce per supportare le imprese che stanno costruendo casi di successo nell'ecosistema Italiano e che stanno affrontando la delicata fase di passaggio tra startup e scaleup, ovvero il momento in cui si raggiunge quella fascia dimensionale in cui cambiano le regole del gioco, per così dire, e diventa fondamentale aprirsi all'estero, espandere il team e raccogliere capitali in modo professionale – spiega Raffaele Mauro, Managing Director di Endeavor Italia –. In un'epoca di incertezza economica è fondamentale fornire, a chi sta spiccando questo salto, gli strumenti per evolversi e internazionalizzarsi, grazie a una rete come quella di Endeavor e il supporto di attori come lo spazio OGR, la Fondazione CRT, EY e molti altri”.

“Il consolidamento della partnership internazionale tra OGR, Fondazione CRT - con il suo ‘braccio operativo’ Sviluppo e Crescita - ed Endeavor è elemento particolarmente strategico quest’anno, perché garantisce la continuità del supporto alle imprese in un momento storico ad elevata complessità e di transizione verso modelli necessariamente più sostenibili e responsabili – dichiara Massimo Lapucci, Direttore Generale OGR e Segretario Generale della Fondazione CRT –. I partecipanti al programma Elevator troveranno negli spazi delle OGR Tech il luogo ideale dove crescere e far crescere l’ecosistema italiano dell’innovazione, pilastro fondamentale su cui puntare per il rilancio del territorio e del Paese nella ormai prossima Fase 4”.