Per chi cerca lavoro appuntamento martedì con Virtual Job Meeting

Virtual Job Meeting è la più importante rete italiana di eventi on-line dedicata all’incontro tra laureati, laureandi, giovani talenti in cerca di lavoro e il mondo imprenditoriale.



Fra le più importanti aziende che saranno presenti in questa edizione con le loro proposte di lavoro: Eni, Ferrovie dello Stato, MBDA, ALDI, Aubay, Cellularline...



Durante l’intera giornata si terranno ininterrottamente, dalle 9.30 alle 17.30, colloqui one to one, webinar/workshop, consulenze gratuite di orientamento al mondo lavoro, compilazione di CV, per dare nuove opportunità professionali a giovani studenti e laureati.



Un’occasione preziosa e da non perdere che consente di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, incontrare di persona, anche se virtualmente, decine di manager aziendali e selezionatori, candidarsi alle offerte di lavoro, parlare con tutor esperti nell’orientamento professionale.