L'associazione Stasis a caccia di fondi per un laboratorio artistico in Barriera di Milano

L'associazione di promozione sociale Stasis ha avviato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso (https://www.produzionidalbasso.com/project/stasis-lab-un-hub-culturale-polifunzionale-in-barriera-di-milano/) per la realizzazione di Stasis Lab, uno dei progetti vincitori del bando CasaBottega promosso dalla Città di Torino con il sostegno di Compagnia di San Paolo. L'idea prevede la realizzazione di un “hub culturale multifunzionale”.

Dal collettivo promettono “tecnologia ed arte al servizio della comunità”: “Stasis - fanno sapere - vorrebbe prendere la forma di un laboratorio artistico: al suo interno capacità e competenze verranno scambiate reciprocamente per creare eventi culturali per il quartiere. Non una scuola di alta formazione ma un luogo di mutuo insegnamento ed apprendimento per amanti della new media art di tutte l’età”.

L'apertura di Stasis Lab è prevista per il 2021: “Il crowdfunding - proseguono – ha come obiettivo 10mila euro e, grazie alla formula delle ricompense, i sostenitori potranno ricevere spillette, stickers, magliette e artwork creati da noi. I fondi serviranno a supportare i lavori di adeguamento dello spazio, le spese immobiliari, l’acquisto dell’attrezzatura necessaria per lo svolgimento di manifestazioni artistiche, workshop, e dibattiti e l’allestimento di una postazione ad accesso libero per riparazioni meccaniche e elettroniche”.