Lunedì 21 settembre torna #Backstage: in diretta video alle ore 21 i risultati delle elezioni

Lunedì 21 settembre torna l'appuntamento settimanale con il nostro talk show #Backstage: un momento di approfondimento e aggiornamento su attualità, politica, economia, sport e sociale, con i protagonisti del territorio che si confronteranno sui temi più interessanti del presente e del futuro di Torino e della nostra provincia.

Nell'edizione che accompagnerà la stagione 2020-2021 verrà posta particolare attenzione alla città: in studio ospiteremo idee, proposte, discuteremo degli aspetti che rappresentano un atout di crescita e delle criticità. I temi locali e nazionali saranno sempre protagonisti tramite persone e personalità che rappresentano il territorio, lo conoscono e lo vivono.

#Backstage diventerà la vera piazza in cui incontrarsi per discutere della città e dei grandi temi nazionali declinati sul territorio con la possibilità per i lettori di intervenire in diretta.

La prima puntata, in onda lunedì, sarà ovviamente dedicata a commentare i risultati della tornata elettorale e referendaria, rigorosamente in diretta online a poche ore dalla chiusura delle urne. Durante la puntata saranno presenti esponenti dei partiti politici di maggioranza e opposizione: Andrea Cerutti, vice capogruppo Lega Regione Piemonte; Davide Gariglio, deputato Pd; Sean Sacco, capogruppo Movimento 5 Stelle Regione Piemonte.

Appuntamento a lunedì 21 settembre ore 21 per #Backstage in onda su www.torinoggi.it ma anche sui vostri televisori smart Tv, scaricando l’app di “Facebook Watch” e cercando il canale di Torinoggi.it.