Artigianato, l'occupazione fa paura: "Le imprese non sono ammortizzatori sociali"

E' questo il contesto in cui si sono innestate le misure varate dal Governo per fronteggiare le conseguenze economiche ed occupazionali, con la proroga forzata dei rapporti a tempo determinato. “Migliaia di posti di lavoro sono prorogati per legge per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa anche se l’azienda non ha più bisogno di quella figura e senza che vi sia alcun collegamento con gli effettivi fabbisogni aziendali”, fa notare con preoccupazione Dino De Santis , presidente di Confartigianato Torino .

“Sicuramente è opportuno che in una fase critica le aziende facciano la loro parte per aiutare la ripresa - continua De Santis -, ma le imprese non possono essere trasformate in ammortizzatori sociali, c’è il serio rischio di rinviare a domani le chiusure di intere filiere di imprese artigiane. Le nostre imprese mandano un messaggio chiaro alla politica: incentivare l’occupazione in questo momento da solo non basta ( la maggioranza del campione afferma che non assumerà comunque anche a fronte di incentivi). È necessario sostenere gli investimenti (bloccati o non programmati per i due terzi degli imprenditori) per far ripartire la domanda di beni e servizi, intervenire sulla eccessiva burocrazia che pesa come un macigno sulle imprese facendo lievitare costi e impegni, in termini di tempo e risorse”.