Chieri regala un "So.rri.so", progetto per aiutare le persone messe in difficoltà dal covid

Mercoledì 23 settembre, alle ore 12, presso la Sala consiliare del Comune di Chieri (via Palazzo di Città 10), si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del protocollo di intesa tra il Comune di Chieri e la Fondazione Don Mario Operti Onlus per la partecipazione al Fondo “SO.RRI.SO” per il sostegno alle situazioni di difficoltà economica e lavorativa a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Interverranno il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero, l’assessore alle Politiche Sociali Raffaela Virelli, Gianfranco Bordone (Segretario generale della Fondazione Don Mario Operti Onlus) ed Alessandro Svaluto Ferro (Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro e Vicepresidente della Fondazione Don Mario Operti Onlus).

Il fondo di solidarietà “SO.RRI.SO” (Solidsarietà che riavviocina e sostiene) è un progetto della Fondazione Don Mario Operti Onlus, attiva nel settore del microcredito, nell’inserimento lavorativo e nel sostegno abitativo, con lo scopo di intervenire a favore delle famiglie che si trovano in situazioni di difficoltà economica e lavorativa a causa dell’emergenza sanitaria.