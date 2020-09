“Scuola, sanità e trasporti le uniche grandi opere utili”: gli studenti in piazza, protesta davanti alla sede Telt

Un’azione dimostrativa per affermare che esistono grandi opere più utili della Tav: sanità, scuola e trasporti. Mattinata di protesta davanti alla sede di Telt, in via Paolo Borsellino, dove un gruppo di studenti No Tav ha sventolato bandiere, acceso fumogeni e intonato cori per gli arrestati Dana Lauriola e Stefano Milanesi.

“Uniche grandi opere utili: scuola, trasporti e sanità: il 25/9 la scuola in piazza” è il messaggio degli studenti, che hanno anche attaccato adesivi davanti alla sede di Telt. Il 25 lo sciopero della scuola.