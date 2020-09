Cultura, Frediani (M5S): "Spettatori a teatro, la Regione prenda una posizione"

"Anche il Piemonte, come altre regioni, conceda una deroga per consentire l'accesso in piena sicurezza degli spettatori nei teatri. E' quanto chiediamo in un'interrogazione rivolta alla Giunta regione presentata la scorsa settimana", dichiara Francesca Frediani, Consigliera regionale del M5S.

"Molte realtà regionali sono in ginocchio dopo l'emergenza Covid19, alcune non hanno riaperto i battenti, altre invece stanno provando faticosamente a ripartire nel pieno rispetto delle disposizioni anti contagio. Abbiamo sentito il Presidente Cirio prendere posizione sugli eventi sportivi, come le partite di Juve e Toro, pensiamo che il settore teatrale meriti altrettanto interesse da parte delle istituzioni piemontesi".

"Il Regio di Torino, la più importante realtà del Piemonte, ha una capienza di 1600 spettatori. Il limite di 200 spettatori, oltre a determinare un’importante perdita di incassi, fa sì che le compagnie scelgano di esibirsi in tournée in altri teatri, la cui capienza consentita sia più elevata. Pensiamo sia doveroso, da parte della Regione, dichiarare le proprie intenzioni ed agire di conseguenza. Non c'è tempo da perdere".