Amazon, dati economici sbalorditivi: è opportuno investire nel colosso di Seattle?

Se è vero che l'avvento della pandemia ha causato, giocoforza, un brusco calo del PIL di qualsiasi paese nel mondo, in Italia la decrescita è stata - rapportata a dodici mesi fa - del 17,8%, è altrettanto vero che alcuni settori si sono dimostrati fortemente resilienti, risultando addirittura anticiclici. Basti pensare, ad esempio, al settore alimentare, che soprattutto nelle prime settimane, complice il timore, rivelatosi infondato, di restare senza cibo, ha spinto migliaia di cittadini ad un - fortunatamente - metaforico assalto ai supermercati.

Anche il settore delle telecomunicazioni, complice un utilizzo assai elevato della rete telematica per motivi professionali (smart working) o di semplice e puro svago, hanno visto ampliare i propri profitti, mettendo a segno, in svariati casi, delle trimestrali particolarmente brillanti.

Amazon, già in forte espansione nell'ultimo quinquennio, vola nel periodo post-lockdown

Ad avere tratto maggior vigore dal lockdown, però, è stato un altro settore, al quale molti nostri connazionali, più per pigrizia e poco attitudine al cambiamento, non avevano volto ancora il proprio sguardo: l'e-commerce. Un settore che è in grado di offrire due comfort che la maggior parte dei consumatori ricerca costantemente: comodità e risparmio. Non c’è da stupirsi, di conseguenza, se ancora oggi, a lockdown concluso, risulti la soluzione di shopping prediletta dai nostri connazionali.

È altrettanto inevitabile non notare come un’azienda, più di altre, abbia trasformato l'e-commerce in un business adatto alle esigenze di ogni singolo consumatore, creando offerte ad hoc e dedicate: Amazon. L'azienda statunitense, cresciuta esponenzialmente già nel quinquennio pre-covid, ha raggiunto dei margini di profitti particolarmente elevati durante i mesi del lockdown, come testimoniano i dati forniti dalla stessa Amazon.

Numeri che sono andati al di là delle più rosee previsioni degli esperti, che avevano annunciato una trimestrale particolarmente entusiasmante per la società capitanata da Jeff Bezos. D'altro canto, un segnale importante, in tal senso, proveniva dai mercati finanziari, dove il titolo Amazon aveva avuto un balzo del 70% dai minimi fatti registrare lo scorso marzo, quando l'entrata in vigore del lockdown causò un crollo generalizzato di tutti i listini.

Nel secondo trimestre fiscale, il colosso dell’e-commerce ha fatto registrare entrate per quasi 68 miliardi di sterline, ben oltre i 62 che prospettavano gli analisti prima della pubblicazione dei dati, e 7,85 sterline in termini di utili per azione, contro i soli 1,1 stimati dagli esperti. Dati che confermano come il lockdown abbia spinto Amazon nel gotha dei player mondiali, attualmente secondo solo ad Apple per volume d'affari.

Terzo trimestre previsto in ulteriore crescita, mentre Bezos sfonda i 200 miliardi di patrimonio personale

La società di Seattle, inoltre, ha fornito alcune stime in merito ai dati del terzo trimestre, che testimoniano, ulteriormente, come l’espansione dei profitti sia in costante e continuo aumento. Si prevede, infatti, che i ricavi possono sfondare quota 70 miliardi di sterline, con un aumento di quasi il 30% rispetto a dodici mesi fa, che dovrebbe consolidare, ulteriormente, il ruolo di big-player assoluto di Amazon nel mondo dell'e-commerce.

