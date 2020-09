Fiom Cgil annuncia lo sciopero dei lavoratori della manutenzione delle Molinette

Fiom Cgil annuncia per venerdì 2 ottobre uno sciopero dei lavoratori della manutenzione degli impianti di climatizzazione delle Molinette.

Dal 1° di ottobre EDISON - FENICE subentra a GEMIS nell’appalto per la manutenzione degli impianti di condizionamento e riscaldamento della Città della Salute di Torino (Molinette). Fino ad oggi sono occupati in tale servizio - operativo 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno – complessivamente 36 lavoratori.

La nuova gestione intende licenziare un terzo degli attuali lavoratori riducendo a 24 gli addetti al servizio, colpendo gravemente i lavoratori interessati e mettendo a rischio l’efficienza di un servizio che riguarda direttamente i pazienti e il personale del prezioso servizio sanitario pubblico.

E’ un fulmine a ciel sereno sulla pelle dei lavoratori e delle loro famiglie, persone che lavorano alle Molinette da molti anni, che nei giorni più bui e difficili del COVID sono stati in prima linea per garantire il funzionamento del servizio sanitario e che ora, ad emergenza ancora in corso, vengono lasciati a casa senza motivo plausibile.

E’ una decisione dettata da pura logica di profitto e non da reali esigenze organizzative di un servizio indispensabile per garantire ai pazienti le condizioni operative corrette della struttura ospedaliera.