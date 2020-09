Regione Piemonte e spinta verso l'export: eletto il nuovo cda dei Ceip

E' stato eletto il nuovo consiglio d'amministrazione di Ceip, il Centro per l'internazionalizzazione del Piemonte che opera per la promozione delle nostre aziende sul fronte export e che allo stesso tempo vuole attirare investimenti e insediamenti all'interno dei nostri confini regionali.



Alla presidenza è stato indicato dall’assemblea Dario Peirone, alla vice presidenza, su indicazione di Unioncamere Piemonte, la dottoressa Giorgia Garola, come consigliere l’assemblea ha indicato l’avvocato Stefano Tizzani.



L’assessore ai Rapporti con Società a Partecipazione Regionale, della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca, sottolinea che "il nuovo assetto di Ceip garantirà una veloce partenza dei lavori. Le nomine sono frutto di una selezione di profili di assoluto prestigio e del dialogo proficuo delle parti istituzionali e produttive della Regione".