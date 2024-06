H.R. Giger l'uomo dietro Alien: tra bellezza e terrore, in autunno l’arte del maestro svizzero arriva al Mastio della Cittadella

Dopo 25 anni dall’ultima mostra a Milano, Alien e il suo creatore H.R. Giger tornano da protagonisti in Italia. Lo faranno al Mastio della Cittadella dal 5 ottobre al 16 febbraio.

Un’icona del cinema, tra bellezza e terrore, che ha racchiuso i sogni e gli incubi di una generazione a cavallo degli anni Settanta e Ottanta, dalla guerra in Vietnam all’evoluzioni tecnolgiche.

Beyond Alien: H.R. Giger è la prima e unica ampia retrospettiva prevista in Italia a cura di Marco Witzig, massimo esperto internazionale dell’artista,

Conosciuto al grande pubblico come l’uomo dietro l’Alien, Hans Ruedi Giger è soprattutto un artista poliedrico, dotato di un proprio e unico stile, “biomeccanico”, come lui stesso lo definiva, e che ha sperimentato le tecniche più diverse.

“Giger nel mondo dell’arte è stato un po’ messo da parte adesso invece si vede come tanti giovani si siano ispirati a lui “ spiega il curatore.

A dieci anni dalla scomparsa dell’artista svizzero e a due mesi dall’uscita dell’ultimo film di Alien in uscita ad agosto, l’esposizione racconta l’intera carriera del maestro che ha profondamente cambiato e influenzato il surrealismo, l’horror fantascientifico e l’immaginario gotico contemporaneo: un evento unico che coinvolgerà la città di Torino, con il sostegno del Comune di Torino e del Museo Nazionale del Cinema che ospiterà un ciclo di quattro eventi, incontri e proiezioni legati alle tematiche della mostra.

In mostra oltre cento pezzi originali fra dipinti, sculture, disegni, fotografie, oggetti di design e video provenienti dal Museo Giger in Svizzera, diretto da Carmen Giger, vedova del maestro, in un percorso espositivo che permetterà a tutti i fan di immergersi nel mondo dell’artista e di ammirare dal vivo alcuni dei pezzi più iconici e di approfondire aspetti meno conosciuti del lavoro di Giger. Quattro le sezioni della mostra ispirate agli ambiti più importanti sviluppati dal maestro: il cinema, la musica, il surrealismo e l’orrore cosmico.

Nella sezione dedicata al cinema saranno esposte le opere che hanno contribuito a creare il mito del “ciclo di Alien” ma anche quelle eseguite per Dune, il film mai realizzato di Alejandro Jodorowsky. La musica è un altro elemento fondamentale nel lavoro di Giger che realizzò le copertine di numerosi dischi di band come Debbie Harry, Emerson, Lake and Palmer, Magma, Dead Kennedys e molti altri.

Una sezione sarà riservata poi al surrealismo, che Giger ha contribuito a ridefinire in termini contemporanei. Infine, spazio all’orrore cosmico: la filosofia letteraria sviluppata dallo scrittore H.P. Lovecraft, che Giger ha trasformato in immaginario visivo, creando atmosfere perturbanti che ci seducono e spiazzano al tempo stesso.

Per info: www.ticketone.it