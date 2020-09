Nuovo Renault Arkana, il suv coupé ibrido per l’Europa

Nuovo Renault Arkana, che associa fluidità, eleganza e robustezza, rivoluziona i codici tradizionali del mercato dei SUV in Europa con un design che, finora, era riservato ai veicoli delle marche premium. Una novità assoluta per un costruttore generalista! Questa offerta inedita e complementare rispetto alla gamma delle compatte di Renault (Mégane, Kadjar, Scénic) arricchisce un mercato dei SUV in forte crescita a livello mondiale.

Con il suo abitacolo, Nuovo Renault Arkana si rivolge anche alle famiglie, sia per l’abitabilità che per il volume di carico. Dotato di un display tra i più grandi della categoria per superficie di visualizzazione, Nuovo Renault Arkana vanta un posto guida high-tech che pone l’accento sulla qualità e sul comfort.

Nuovo Renault Arkana include un’offerta ibrida inedita per il segmento con la motorizzazione E-TECH Full Hybrid da 140 cv e le motorizzazioni 1.3 TCe 140 e TCe 160 con sistema micro-ibrido a 12V. La tecnologia E-TECH Hybrid, di cui sono già dotate Clio, Captur e Mégane, è un’innovazione Renault che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e che si basa sull’esperienza del Gruppo nei veicoli elettrici e nella Formula 1.

Nuovo Renault Arkana sarà commercializzato in Europa nel primo semestre del 2021.